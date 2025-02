Ecco il ’Centro della prevenzione’: "Contro le malattie cardiovascolari"

In un’epoca in cui le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, Ferrara muove un importante passo nella conoscenza e nella cultura cardiovascolare. Il Centro della Prevenzione riapre le porte ai cittadini che vogliono saperne di più a Palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole D’Este 32), grazie alla collaborazione interistituzionale fra l’Università di Ferrara e l’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, che patrocina l’iniziativa attiva da giovedì 27 febbraio, tutti gli ultimi giovedì del mese a partire dalle 17.

In Italia, le malattie cardiovascolari sono responsabili del 34,8% di tutti i decessi, con 230mila morti all’anno; oltre 130mila italiani vengono colpiti da infarto del miocardio, mentre l’ictus cerebrale colpisce circa 200mila persone. Il Centro propone gratuitamente una risposta innovativa che si distingue per un approccio olistico e personalizzato alla salute cardiovascolare combinando prevenzione, diagnosi precoce e, nel momento del bisogno, terapie innovative presso la Cardiologia di Cona. La missione è rendere accessibile a tutti una medicina cardiovascolare di eccellenza: "La prevenzione è, senza dubbio, la prima e più efficace forma di cura - sottolinea l’assessore Cristina Coletti -. Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali emergenze sanitarie del nostro tempo, e per questo motivo è fondamentale che le istituzioni si uniscano per informare e sensibilizzare i cittadini. Ferrara, con il riavvio del Centro della Prevenzione a Palazzo Turchi di Bagno, compie un passo importante in questa direzione. È un impegno che riguarda tutti, e Ferrara è pronta ad essere in prima linea, grazie alle competenze dei suoi professionisti". Roberto Ferrari e Gabriele Guardigli su tutti, entrambi cardiologi di eccellenza: "Il futuro sarà della prevenzione – spiega Ferrari, fondatore del Centro - e sempre meno della cardiologia. Il centro deve essere interattivo, coinvolgere le associazioni e i cittadini, a cui vogliamo portare consapevolezza in quanto cambiare il proprio stile di vita è un investimento per sé stessi".

A fare la differenza, in questo percorso, è la collocazione del Centro, di fronte all’ingresso di Palazzo Diamanti e a poche centinaia di metri dal Castello. "La posizione - aggiunge il professor Guardigli, direttore della Cardiologia Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - è fondamentale per attrarre un numero maggiore di cittadini. Qui i professionisti ascolteranno, comunicheranno e faranno attività continua per portare il concetto di prevenzione tutto l’anno, partendo dagli studenti delle scuole per arrivare alla terza età". Il primo appuntamento è fissato per questo giovedì con l’incontro ’La prevenzione raccontata dal cardiologo/chinesiologo’, a cui partecipa anche Esercizio Vita: "Queste occasioni ci vedranno accompagnare i professionisti sanitari – spiega Luca Pomidori dell’associazione -, in quanto da sempre ci impegniamo a migliorare gli stili di vita. L’occasione di confronto con gli altri medici facilita a migliorare l’approccio con la cittadinanza in termini di salute". Oltre agli incontri in presenza ed in streaming online il Centro della Prevenzione offre tante altre attività, oltre a quella di counseling diretto. Una vera e propria eccellenza della prevenzione cardiovascolare si rilancia con forza.