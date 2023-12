Ecco il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo del Cus Ferrara come noto è presieduto da Giorgio Tosi, in società da tempo immemore e artefice di una crescita del movimento che ha portato il Cus Ferrara a risultare secondo in Italia per numero di iscritti dopo il Cus Milano; vice presidente l’ex campione del mondo di canottaggio Michele Savriè. Consiglieri Pierluigi Trentini, Luca Lunghi, Claudio Trombetta, Alberto Bova, Maurizio Tagliazucchi. Direttore Carla Parolini.

(Nella foto lo staff tecnico della sezione tennis).