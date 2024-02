Ecco il ’Di Carlo 2’, si riparte da lui. Scelta più logica e ha già il contratto

Mimmo Di Carlo ci riprova. La prima avventura alla guida della Spal non è stata esattamente indimenticabile per il tecnico ciociaro, arrivato a Ferrara con la speranza e l’ambizione di riportare immediatamente il club biancazzurro in serie B e costretto e cambiare ben presto i propri obiettivi. Mister Di Carlo ha vinto di misura le gare con Vis Pesaro e Juventus Next Gen, lasciando comunque la netta sensazione di guidare una squadra nettamente inferiore a quelle che si sarebbero giocate la promozione. Sensazioni purtroppo confermate nel corso delle gare con Perugia, Cesena e Recanatese, quando la sua Spal si è arresa senza attenuanti. E lo stesso poteva accadere con la Lucchese, quando la squadra di Di Carlo è stata letteralmente salvata dal nubifragio sul punteggio di 1-2. In quella fase di stagione probabilmente la società di via Copparo pensava ancora di avere a disposizione un gruppo in grado di puntare almeno ai playoff, al quale servisse la scossa del cambio di guida tecnica per cominciare finalmente a correre. Purtroppo non è stato così, anzi la situazione mese dopo mese è letteralmente precipitata. E se Di Carlo aveva ottenuto due vittorie in cinque turni, il suo successore ha fatto bottino pieno lo stesso numero di volte ma con 19 giornate a disposizione. Sono numeri che certificano un disastro in piena regola, che ha imposto al club biancazzurro di procedere con l’esonero di Leonardo Colucci.

La scelta di richiamare Di Carlo forse non è la migliore in assoluto, considerando che l’approccio del tecnico ciociaro in biancazzurro ha destato numerose perplessità, ma è da considerarsi la più logica. E non solo sotto il profilo economico, che senza dubbio ha rivestito un peso significativo (Di Carlo ha un contratto con la Spal fino al termine della stagione). Arrivati a questo punto della stagione infatti sarebbe stato estremamente rischioso puntare su un altro allenatore, una scelta che avrebbe richiesto un periodo di fisiologico rodaggio prima di trovare la quadratura del cerchio.

Tutto sommato, Di Carlo conosce gran parte dei giocatori in organico, e l’assetto tattico della Spal è ancora quello studiato proprio da lui nel corso dell’estate, quando chiese alla dirigenza di costruire una squadra funzionale al suo 4-3-3. Certo, rispetto alle prime giornate di campionato sono cambiate molte cose: alcuni giocatori hanno deluso le aspettative, altri si sono infortunati gravemente e altri ancora sono appena stati ingaggiati. Di Carlo dovrà però soprattutto lavorare sulla testa di una squadra che a prescindere da quello che è accaduto finora vale più del terzultimo posto in classifica. Di Carlo ha il dovere di condurre la Spal fuori dalla zona playout, e non vede l’ora di dimostrare che la decisione di richiamarlo è stata la migliore possibile.

Stefano Manfredini