Ecco il film sull’"incantevole Lucrezia Borgia"

La vera storia di Lucrezia Borgia proiettata in un film per gli studenti. L’appuntamento è per venerdì primo marzo alle 9.30 alla Sala Estense, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale della donna, dove si terrà l’iniziativa ‘L’incantevole Lucrezia Borgia. Incontro e proiezione del film su Lucrezia Borgia’. Gli spettatori saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara. Una proiezione anticipata ieri in municipio dall’assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak, con il regista e produttore per Mardi Gras, Marco Melluso e il regista Diego Schiavo. Un momento d’incontro con gli studenti organizzato dall’assessorato alle pari opportunità e dalimpresa Mardi Gras. "L’obbiettivo dell’amministrazione - ha spiegato Kusiak – è celebrare la Giornata Internazionale della donna con iniziative che coinvolgono la cittadinanza ponendo particolare attenzione ai giovani. In quest’ottica si terrà la proiezione del film ‘L’incantevole Lucrezia Borgia’, seguita da un dibattito. Questa iniziativa è un momento di condivisione d’intenti, tra amministrazione, scuole e soggetti territoriali, nella promozione delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Mira a riflettere sulla figura e il ruolo della donna nella società, utilizzando la storia di Lucrezia Borgia per puntare i riflettori sulle discriminazioni e le violenze sono solo fisiche, attraverso la storia di una delle tante donne protagoniste nella storia". Nella serata del 1° marzo alla Sala Estense, dopo la proiezione del film ‘l’incantevole Lucrezia Borgia’, si terrà un dibattito alla presenza dei registi e autori Marco Melluso e Diego Schiavo, interverranno anche per il Centro Donna Giustizia di Ferrara, Paola Castagnotto, e Elisabetta Pavani per l’UDI Ferrara e Liviana Zangirolami past-presidente. Uscito nelle sale in ottobre, il film rivive sul grande schermo la vera storia di Lucrezia Borgia d’Este, vittima di pettegolezzi e maldicenze, e dimostratasi come duchessa di Ferrara anche un’abile donna di Stato. "Da anni – hanno spiegato i registi Marco Melluso e Diego Schiavo – puntiamo a restituire alle donne il ruolo che lo spetta nella storia. Con Lucrezia Borgia la sfida vera è stata quella di togliere dalla sua figura tutto il fango di calunnie di cui era stata ingiustamente ricoperta nel corso dei secoli, per fare risplendere tutta l’intelligenza e i tanti talenti di una donna davvero incantevole, di cui ci siamo profondamente innamorati. Il messaggio che vogliamo far passare - precisano i registi - è quello calato al giorno d’oggi dove più che mai ci troviamo di fronte a gravi fenomeni, amplificati dai social, di offese, falsità e menzogne con cui vengono colpite soprattutto le donne e che spesso continuano a far danni per lungo tempo". Nel cast del film figurano come protagonista Lucrezia Lante della Rovere, Tullio Solenghi, Tobia De Angelis, Francesco Zecca, i Gemelli Ruggeri e Denis Berri.

Mario Tosatti