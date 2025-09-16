Ecco il mercatino di Stellata: "Migliaia di visite, grazie a tutti"

Stellata, la forza di un paese che dimostra che, quando ci si crede, si compiono imprese che sembravano impossibili. In anni di intenti. Una giornata di sole e, nel borgo che si affaccia sul Po, al mercatino che porta espositori di oggetti di antiquariato, artistici, di hobby e artigianato, domenica scorsa, si è riversato un mondo. Migliaia di visitatori. I volontari di Stellata si confermano i veri ‘pionieri della promozione’ del territorio dal 2014. Hanno ideato un evento e portato avanti valori con una passione che li mette in gioco ad ogni appuntamento. Hanno organizzato e ricavato parcheggi in accordo con l’amministrazione comunale, hanno creato e coltivato i contatti con gli espositori. Nei giorni che anticipano ogni prima domenica del mese vanno a posizionare i cartelli. Hanno ideato la pesca con i premi, preparano ad ogni evento ‘pincini fritti’, frittelle, la possibilità di sedersi per uno spuntino che si fa pranzo. Con l’estate è stata riaperta la Rocca Possente. Il Mercatino di Stellata era riuscito a richiamare visitatori da ogni dove anche in dodici anni di chiusura della Rocca dovuti ai lavori di ripristino dopo il terremoto. E anche in questo sta l’eccellenza. Adesso vola. "Ringraziamo le migliaia di visitatori del nostro Mercatino di domenica scorsa – scrive Giuseppe Negrini a nome dei volontari –. Per noi, che oltre vent’anni fa abbiamo dato vita a questo evento con lo scopo di far vivere e conoscere Stellata, è sempre una grande soddisfazione. Ci vediamo a Stellata il 12 ottobre per la prossima edizione".

Claudia Fortini