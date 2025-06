"Ecco il mio Festival delle parole. La letteratura ha il potere di unire"

‘Grisù 451 Festival delle parole’ ha un obiettivo chiaro: ospitare nuovi autori della scena letteraria. Tra i tanti ospiti di questa edizione 2025, Grazia Verasani che oggi, alle 20.30 in via Poledrelli, presenterà il suo ‘Iris di marzo’, interagendo con il pubblico in un evento moderato da Marcello Bardini. Il festival nasce da un’idea dello scrittore ferrarese Paolo Panzacchi.

Panzacchi, una domanda che non le hanno mai fatto?

"‘Perché faccio eventi culturali, oltre a scrivere libri?’".

Risposta?

"Per lasciare qualcosa che vada al di là di ciò che faccio come scrittore e per lasciare un festival che sia un punto di riferimento per gli amanti dei libri".

Lei parla di una ‘luce negli occhi’ che ricorda ‘il fanciullino’ di Pascoli. È volontario?

"Non è una vena volontaria, ma tanta fortuna. La luce negli occhi è venuta leggendo ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ di Enrico Brizzi. Da lì è nata la passione per la lettura e la voglia di raccontare. L’idea è quella di continuare a narrare le storie che si trovano per strada".

Ha citato il ‘dialogo’ e assenza di esso.

"Il dialogo è sempre necessario perché da esso possono nascere nuove sfide e opportunità. Tra le opportunità c’è quella del Consorzio Factory Grisù quando, io e Alessandro Canella, quattro anni fa abbiamo iniziato a pensare a Grisù come festival vero e proprio e poi come associazione".

Descriva la stagione estiva del progetto.

"Quest’estate noi cominceremo la parte estiva. Tanti sono gli ospiti, tra cui Morena Pedriali Errani, Grazia Verasani, Melania Petriello e Andrea Cotti. Sono tutti nomi, questi, facenti parte del panorama nazionale e che potranno contribuire a dare un apporto a quella che è l’idea di far rinascere contemporaneamente un contesto culturale e uno cittadino".

Come scegliete gli ospiti?

"Noi scegliamo gli ospiti facendo la cosa che ci piace di più: guardare dove nessuno sta guardando. Cerchiamo nuovi nomi e talenti, accostandoli a grandi nomi come quello di Grazia Verasani, che abbiano saputo innovare il loro stile".

Novità di quest’anno?

"Tre gruppi di esordi belli e importanti: Bombiani con Noemi Abe e Odette Copat, Nottetempo con Michela Panichi e Minimum Fax con Fosca Navarra".

Cosa significa oggi fare cultura, soprattutto a Ferrara?

"Fare cultura in una città come Ferrara oggi significa iniziare un percorso di condivisione al di là di ogni visione personale o politica, perché la cultura ha un unico grande scopo: unire le persone e creare valore aggiunto".