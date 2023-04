"Ecco il mio Malinconico, tra letteratura e suono"

di Laura Guerra

Stasera alle 20, allo Spirito di Vigarano, Il gruppo dei 10 presenta ‘Trio Malinconico’, tra musica e letteratura con l’avvocato di insuccesso letto dal suo autore Diego De Silva, vincitore di numerosi premi internazionali, fra cui l’Oscar europeo e due David di Donatello. La serata sarà preceduta alla libreria Feltrinelli di Ferrara alle 17.

De Silva, che serata sarà?

"Vengo con due musicisti miei cari amici, Aldo Vigorito e Stefano Giuliano. Alterneremo un brano letto a uno suonato. Un reading musicale. Letteratura e scrittura hanno molto a che fare con la musica. Credo che ogni scrittore abbia un suo stile e una sua musicalità della frase e questo ci può far pensare a un gemellaggio implicito tra queste due forme d’arte. Può essere anche un modo per avvicinare di più le persone alla lettura".

Qual è il segreto del suo successo?

"In Malinconico ci sono brani molto divertenti. Le persone vogliono anche divertirsi quando leggono e riuscire a trovare l’ironia nel vivere. Restare nella vita quotidiana e guardarla anche in modo più approfondita".

L’ispirazione dove la trova?

"Sono suggestioni che dipendono dal guardarsi intorno e trovare la vita buffa, ridicola o semplicemente inspiegabile. Io la vita non la capisco ed è forse questo il motivo per cui scrivo: mi pongo qualche domanda, magari filosofica".

Lei come il suo Malinconico siete avvocati, quanto siete legati?

"In certe cose ci somigliamo, abbiamo la stessa predisposizione al rimuginamento, la riflessione e il senso dell’umorismo. È un personaggio letterario che segue la sua strada e la sua logica, ma per me è come se suonassi uno strumento dove mi trovo particolarmente bene. Mi ha portato anche tanta fortuna ed è una sorta di ‘prigionia benedetta’ anche se talvolta sento il bisogno di scrivere altro".

Cosa l’ha portata da avvocato a diventare scrittore?

"Avevo la passione della letteratura, volevo raccontare storie e lavorare sulla lingua, mi interessava un rapporto con la parola più autentico e non strumentale come quello che invece avevo nella professione forense dove si ha un linguaggio specifico allo scopo di vincere la causa. Io volevo essere libero anche di scoprire cose che la professione non mi permetteva. Ho trovato la libertà".

Come vive dunque questo momento in cui domina il politically correct e i testi classici vengono ‘rimaneggiati’?

"Mi fa arrabbiare: non si ha nessun diritto di manomettere un’opera d’arte. Sta passando una cultura della censura di certi temi, con parole diventate proibite. Tutto questo in letteratura non dovrebbe esserci. La letteratura deve essere luogo di libertà e non di proibizione. Io cerco di sentirmi libero ma mentirei se dicessi che non avverto una forma di condizionamento culturale attorno a me. Da 24 anni pubblico con Einaudi e non credo mi chiederanno mai di togliere qualcosa, ma se dovesse succedere cercherei di difendere la mia idea di letteratura. La cultura della cancellazione è insopportabile. Vogliono cambiare il finale della Carmen o i testi di Agatha Christie: non so come facciano gli eredi a sopportare atti del genere".