Ecco il nostro volontariato al cento per Cento

Volontariato al 100 per Cento

Una città ricca di solidarietà

La nostra città, patria del pittore Guercino che dà anche il nome alla nostra scuola, rappresenta un esempio per la presenza di numerose associazioni di volontariato attive su diversi fronti, dal sociale al culturale, dallo sportivo al ricreativo. Nel bacino di Cento molte sono sezioni locali di organizzazioni nazionali e internazionali come Advs e Avis che promuovono le donazioni di sangue, Amnesty che si occupa di difesa dei diritti umani, Legambiente ed Enpa che operano rispettivamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e per la protezione, la tutela e l’assistenza degli animali. A fianco esistono numerose organizzazioni volontarie locali, nate dall’iniziativa di gruppi di cittadini centesi uniti dal desiderio di aiutare gli altri, caratterizzate dall’ eterogeneità dei volontari: studenti, pensionati, adolescenti, professionisti. Ne segnaliamo alcune: Alessio che aiuta i giovani a diventare protagonisti della propria esistenza utilizzando anche la musica come mezzo per uscire dall’emarginazione. Amici di Adwa che dal 1998 si occupa di cooperazione allo sviluppo, beneficenza, adozione a distanza ed aiuto alla popolazione dell’Etiopia. Supporta la missione “Kidane Mehret” fondata da suor Laura Girotto.

Tutela Animali; Voce che si occupa del trasporto di persone anziane e con disabilità; Resistenza Terra che promuove iniziative a favore dell’ambiente. San Vincenzo De Paoli che opera nelle parrocchie. Cvs Terre Estensi che offre servizi mirati ad accompagnare e sviluppare la realtà associativa, a promuovere la cultura della solidarietà e a costruire progetti. Anche la Benedetto XIV Cento, che milita nel campionato di serie A2, è attiva nel volontariato: ha creato una squadra per ragazzi disabili, chiamata Baskin Cento. L a Benedetto organizza iniziative il cui ricavato viene devoluto ad associazioni come la Coccinella Gialla, struttura socio-riabilitativa per ragazzi disabili.

