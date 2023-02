Ecco il piano di efficientamento "Il polo, un risorsa fondamentale"

È un piano ambizioso e sul quale il Comune si gioca moltissimo. Stimo parlando del progetto di efficientamento energetico, transizione ecologica e azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici del Polo Industriale e Tecnologico, che l’altro giorno è stato presentato alla città durante un incontro che ha coinvolto parti sociali, imprese, associazioni di categoria e altri enti.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti del progetto di efficientamento energetico e transizione, tra cui revamping del ciclo idrico del Polo Industriale con il recupero e riutilizzo delle acque di processo e meteoriche che consentirà una riduzione stimata variabile dal 40% al 50% del prelievo della acque del fiume Po per usi industriali. "Si tratta – così la capo di gabinetto del sindaco, Alessia Pedrielli – di una proposta progettuale, condivisa con le imprese insediate nel Polo che risponde a diverse esigenze: ridurre il consumo di energie da fonti non rinnovabili, contenere i costi per le imprese, rendere più attrattivo il sito industriale e dimezzare il prelievo di acqua dal Po per uso industriale, garantendo al Polo un’eccellenza di livello nazionale nell’ambito della transizione ecologica. L’obiettivo, con il coinvolgimento della Regione, è riportare il Petrolchimico in cima all’agenda della Chimica nazionale".

Concetti ribaditi anche dall’amministratore delegato di Ifm, Paolo Schiavina. "Il Polo è per tutto il territorio una risorsa fondamentale – spiega Angela Travagli, assessore alle attività produttive –. Un’ eccellenza produttiva, di saperi, conoscenze e di ricerca e mai come ora serve unità di intenti affinché il suo sviluppo economico e produttivo non sia un tema divisivo".

Dal canto suo il consigliere comunale Francesco Colaiacovo, ribadisce un concetto: "L’auspicio è la ripresa del lavoro al tavolo sulla Chimica presso il Mise insieme alla Regione, per avviare un accordo di programma che garantisca un ruolo da protagonista al Polo di Ferrara nell’ambito di un piano nazionale sulla chimica".

