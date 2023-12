Ecco la festa dello sport. Ciclismo in Pandurera

CENTO

C’è grande attesa per la ‘Festa dello sport’ del Comitato Regionale Emilia Romagna Ciclismo che, stavolta sarà a Cento, domani alle 15 in Pandurera, tra premiazioni e riconoscimenti ad atleti, squadre, giudici, direttori sportivi e non solo che si sono distinti durante l’anno. Sarà questa, l’occasione anche per presentare Cento Città di tappa del Giro d’Italia 2024 facendo vedere in prima assoluta, il video realizzato per lanciarsi forte verso la corsa rosa che arriverà al traguardo centese il 17 maggio. Sempre a Cento, verrà svelato il nome di quella che sarà la mascotte del Crer, un lupetto ideato dai bambini, frutto del concorso 2022 di disegno. Quest’anno i giovanissimi ed esordienti della regine, compresi i renazzesi della Stella Alpina, hanno preso parte al nuovo concorso, stavolta letterario ‘Se puoi sognarlo puoi farlo’, e sabato verrà svelato il nome scelto, alla presenza di Roberto Mugavero di Minerva Edizioni. Ad arrivare a Cento sarà anche Marino Amadori, ct strada della Nazionale Under23 e Davide Cassani, un nome che non ha bisogno di presentazioni e che, per l’Emilia Romagna riveste anche il ruolo di presidente dell’Agenzia per il Turismo. Dalla Regione arriverà Gianmaria Manghi, capo di gabinetto del presidente e sono attesi campioni di tutte le età. E non mancherà di scoprire chi sarà il direttore sportivo ferrarese assegnatario del premio una ‘Provincia che brilla’. "Sono contento che il Crer abbia scelto e voluto Cento per questa bella manifestazione – dice il vicesindaco ed ex ciclista Vito Salatiello – è segno anche delle buone relazioni che si sono create nel territorio e che fa piacere perché sono espressione dell’importanza dell’avere dei riferimenti istituzionali del mondo dello sport. Mi auguro che sia anche occasione per far conoscere la nostra città".