Ecco la fotografia del Cds. Sanità, migranti e clima. Il Pnrr domina l’Annuario

FERRARA

Sono i progetti finanziati con il Pnrr i grandi protagonisti del lavoro contenuto nell’Annuario 2023, redatto dal Cds (con il patrocinio dell’Istituto di Storia Contemporanea), che verrà presentato domani nella sala convegni di Cna (in via Caldirolo 84), a partire dalle 9.30. Giunto quest’anno all’edizione numero 36, l’Annuario del Cds oltre ai progetti che hanno intercettato i finanziamenti europei – nelle loro diverse forme – analizzerà anche altri temi particolarmente significativi per il nostro territorio: a partire dalla sanità, la povertà, i migranti, il territorio e il cambiamento climatico.

L’Annuario di quest’anno "è frutto di un lungo lavoro – scrivono dal Cds - vede la partecipazione di oltre cinquanta tra autrici e autori ed è focalizzato sull’illustrazione e l’analisi di come si sta conducendo il Pnrr in provincia di Ferrara, sui diversi progetti che verranno concretizzati, e in confronto a quanto sta avvenendo all’interno della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un lavoro "in itinere", sia perché molti progetti sono ancora nella loro fase iniziale, sia perché i soggetti coinvolti e i contenuti, le cosiddette "missioni", sono molteplici e non è ipotizzabile pensare di riuscire a fare, ad oggi, un lavoro di ricerca che si possa reputare definitivo e del tutto esaustivo".

Questo Annuario si può, perciò, considerare come un primo tassello, la "prima puntata" di un’analisi che inevitabilmente sarà pluriennale, sia nei suoi aspetti meramente descrittivi (cosa stiamo facendo?), che in quelli valutativi (stiamo facendo bene?). A coordinare la giornata e a presentare le considerazioni più significative dell’Annuario sarà la presidente del Cds, Cinzia Bracci, preceduta dalla lettura di "Oggi la Pace è integrale. Non si può avere a pezzi" tratto dal libro "La saggezza e l’audacia" di David Sassoli, curata da Silvia Dambrosio. Segue la presentazione dell’Annuario con alcuni dei tanti contenuti e sono previsti gli interventi di: Andrea Gandini e Aurelio Bruzzo, della direzione dell’Annuario. Sarà poi la volta di Manuela Coppari, responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia, Massimiliano Mazzanti, direttore del dipartimento di Economia e Management e delegato PNRR UniFe e Giovanni Peressotti, direttore del dipartimento Tecnico e delle Tecnologie Sanitarie Ausl e Aosp. Concluderanno l’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano che tratterà la strategia regionale e la programmazione della politica europea di integrazione e coesione e il critico cinematografico, Paolo Micalizzi.

f.d.b