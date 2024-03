"Ecco la mia ‘signora del martedì’"

Domani alle 21 sul palco del teatro Nuovo arriva ‘La signora del martedì’ con due grandi protagonisti, Giuliana De Sio e Alessandro Haber.

De Sio, lei e la città estense? "A Ferrara sono stata tante volte e la ricordo molto bene tant’è che ho subito indicato l’albergo dove voglio andare e i miei luoghi di riferimento oltre a ricordare un teatro bellissimo".

Cosa ci può dire dello spettacolo?

"È un altra delle mie invenzioni. Sono vent’anni che in teatro faccio cose che partono da me e non dall’esterno. Mi era venuta voglia di raccontare un noire, mi sono rivolta a Massimo Carlotto, uno dei massimi esponenti di questo genere che mi ha suggerito di leggere questo libro che francamente mi sembrava difficile da portare in teatro. Mi ha poi dato il copione nel quale ho messo abbondantemente le mani con il regista Pierpaolo Sepe tracciando un percorso diverso per i personaggi. Negli ultimi anni, infatti, non ho fatto solo la prima attrice ma lavoro a idee che concretizzo facendole diventare tournèe e posti di lavoro"

La difficoltà maggiore?

"È la 150esima replica e lo sforzo è mantenere la freschezza: a volte il teatro diventa sforzo artistico ed esistenziale per la ripetitività che logora, oltre alla vita di tournèe fatta di viaggi. Poche persone sanno davvero cos’è la vita di un attore, creando piccole comunità e con saliscendi emotivi per i quali c’è bisogno di avere un baricentro molto stabile per poter reggere. Ma con gli anni si impara a veleggiare in tutti i mari".

Chi è la signora del martedì?

"Non posso ‘spoilerare’, ma posso dire che il primo tempo dura 35 minuti, il più breve nella storia del teatro italiano. Mostra i personaggi per come vogliono apparire mentre nel secondo tempo svelano le maschere. Un colpo di scena continuo, fino a tre minuti dalla fine. Il perno drammatico della storia è il mio personaggio. Gli altri gli girano attorno".

Che rapporto c’è tra lei e Haber?

"Quarant’anni fa, quand’ero ragazzina, intravide in me qualità che io non sapevo di avere e mi trascinò da un agente a fare provini che vinsi. Se non lo avessi incontrato forse non avrei fatto l’attrice".