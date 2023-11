Ecco la mostra su Don Minzoni

Nell’anno del centenario della morte per mano fascista ad Argenta, domani alle 9 apre i battenti una nuova mostra su don Giovanni Minzoni, per raccontare la vita del coraggioso parroco. Sarà una mostra che porterà al grande pubblico le opere e i giorni del sacerdote martire della Resistenza. Si chiama "TuttoDonMinzoni – Opere, quadri, sculture e mosaici per raccontare la sua vita", esposte nel Centro Culturale Cappuccini. Si deve all’intraprendenza del mondo del volontariato. Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della morte di don Giovanni Minzoni infatti alcune associazioni artistiche e culturali di Argenta e gli istituti comprensivi di Argenta "Don Giovanni Minzoni" e "Giorgio Bassani" hanno realizzato numerose opere per ricordare il parroco di Argenta. Tra dipinti e mosaici, sculture e opere grafiche realizzati con sensibilità artistiche diverse, tutto parlerà di don Minzoni e della sua vita. Al termine della mostra alcune delle opere troveranno collocazione permanente nei luoghi minzoniani.