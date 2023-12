Ecco la panchina dell’inclusione: "La diversità fa la differenza"

Gli alunni del Rita Levi Montalcini, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, hanno inaugurato la panchina del volontariato e quella dell’inclusione, in collaborazione con la sezione Avis di Argenta, il Comune e Anna Baldoni. Le panchine posizionate in via Giacomo Matteotti sono state restaurate dagli stessi studenti nel loro laboratorio di officina, mentre alcune studentesse del liceo e dell’indirizzo sociosanitario hanno lavorato su disegni a tema (Bharati Singh), locandine (Isabel Zucchini) e poesie scritte ad hoc (Maddalena Tufano). La panchina dell’inclusione è nata da un’idea di Anna Baldoni, ex bibliotecaria argentana attualmente in pensione. Gli alunni del Levi Montalcini hanno scelto la scritta da collocare sulla panchina: "É la diversità che fa la differenza", per sottolineare che anche se diversi siamo tutti tasselli di un unico grande puzzle, quello della vita e della comunità di cui facciamo parte. La panchina è un inno al volontariato, una ricchezza per il tessuto sociale; in Italia un cittadino su otto è impegnato in modo continuativo od occasionale in una qualche forma di volontariato. Sono tantissime le associazioni che ogni giorno operano, in maniera silenziosa e disinteressata, per migliorare la qualità della vita di moltissime persone.