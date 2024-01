Ecco la piazza nel nome di don Ivo: "Spazio di aggregazione per tutti"

In ricordo di Don Ivo Cevenini, ieri mattina a Renazzo è stata inaugurata la nuova piazza a lui intitolata, frutto di lavori che hanno modificato il volto del cuore della frazione. Inaugurato anche il nuovo teatrino, rinnovato e migliorato come sala polivalente ‘Pierpaolo Gallerani’. "Un onore essere presente in questo momento in occasione della celebrazione del nostro patrono San Sebastiano – ha aperto don Marco Ceccarelli –. Da questa piazzetta si vede tutto il cuore di don Ivo, la chiesa in cui ha costruito la comunità, la piazza dove ha unito la vita quotidiana, le opere parrocchiali in cui ha dato la possibilità di crescere, l’intuizione dell’asilo, la Caritas, i campetti e il teatrino. Desideriamo che questi spazi siano di tutti per evitare che diventino di chi se li prende e infine di nessuno. Grazie ai finanziatori privati e al Comune. Che questa piazzetta sia segno di premura e opportunità per contrastare il disagio giovanile o la solitudine di molti e che il teatrino sia espressione di fantasia e formazione".

A illustrare gli interventi fatti è stato l’ingegnere Angelo Bonzagni. "L’obiettivo che con la parrocchia ci eravamo posti è stato raggiunto – ha dichiarato –: aprire un varco e creare spazi nuovi di aggregazione dedicati a un uomo che ha segnato profondamente la nostra storia. Un progetto di cui si iniziò a parlare con don Ivo durante la ristrutturazione post terremoto della chiesa e con don Marco Ceccarelli che si è potuto davvero realizzare, insieme alla generosità dei finanziatori. Renazzo deve essere prima che un paese, una comunità che cerca e trova gli spazi per esprimere al meglio la voglia di stare insieme". E infine il sindaco. "Un giorno di festa dopo un grande lavoro di squadra – ha chiuso Edoardo Accorsi –. Un momento importante perché rappresenta una comunità che ha saputo intrecciare i propri fili per diventare più forte, anche attraverso la memoria di Don Ivo. La piazzetta e il teatrino diventeranno luoghi di aggregazione fondamentali per la comunità tutta. È stato aperto un varco e sono stati abbattuti muri per rigenerare e creare bellezza, permettendoci di metterci in relazione".