Ecco la redazione. I consigli della II B

Cari radioascoltatori vi presentiamo i protagonisti della II B: alla regia Isabel D’Orsi, Serena Licari, Caterina Meloncelli, alla console Alessia Cozza, Emma Falaguasta, Mattia Ferretti, Giorgio Maccanti, Andrea Verdi, direttore musicale Angelica Punda, Emma Zaghi, Zeno Savioli, in redazione Francesco Gadani, Francesco Minghini, Lucia Zannini, tecnico fonico Sadev Jayabahu Mudiyanselage, Elena Tassinari, tecnico di produzione Victoria Braga, Camilla Rosati, tecnico di montaggio Victory Esekhaigbe, Elias Hadduc, Emanuele Deponti. Alcuni consigli per chi volesse intraprendere la carriera radiofonica. Quando si trasmette in radio, se si parla a ‘braccio’ ossia spontaneamente, è molto più emozionante di quando si legge un testo già scritto e già preparato. Se si vuole lavorare nell’ambito radiofonico, potrebbe essere importante avere una laurea in comunicazione, ma non sempre serve.