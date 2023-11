Ecco le attività che aderiscono

All’iniziativa hanno aderito La Bottega del Pane di Matteo Musacci e il Panificio Pasticceria Perdonati di Sergio Perdonati. "Il biscotto sospeso – sottolinea Musacci – rappresenta un’attenzione a chi vive in un momento fragilità a poche settimane dalle feste". "E’ un dovere essere essere protagonisti nella solidarietà", dice Sergio Perdonati. Il biscotto sospeso: • La Bottega del Pane, Via Palestro 69 • La Bottega del Pane, Corso Isonzo 115 • La Bottega del Pane, Via Bersaglieri del Po 18 • Panificio Pasticceria Perdonati, Via San Romano 108b.