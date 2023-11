Ecco le prime colonnine per le auto elettriche : "Una città green"

Al via le prime installazioni delle colonnine di ricarica delle auto elettriche in città e nelle frazioni. A seguito della manifestazione di interesse pubblicata alla fine del 2021 dal Comune, Hera Comm spa installerà 20 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Le prime colonnine a partire dalla fine di novembre a Pontegradella, Gaibanella Sant’Egidio, San Bartolomeo e Francolino. Entro la fine del 2023, si prevede la progressiva alimentazione di altre 10 colonnine. Nei primi mesi del 2024 con ultime attivazioni presso l’Ospedale di Cona e negli indirizzi di Via Scandiana, Rampari San Rocco, Piazzale San Giovanni e Largo Antonioni. "Passi concreti verso una città che sarà sempre più green", spiega il vicesindaco Nicola Lodi (foto).