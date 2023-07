Ecco le strade da bollino rosso Adriatica, Romea e Super, sorvegliate speciali del traffico

FERRARA

Ci siamo. Da oggi e fino a domani sera scatta il grande esodo estivo, anche se tra trombe d’aria e grandine come palle da cannonne parlare di ’estivo’ in terra estense suona un pò strano, ma il calendario ci ricorda che siamo alle porte della quindicina ’più calda’ in tutti sensi dell’estate, quella che precede ferragosto. Gli spostamenti da oggi a domani sera compresa, con qualche strascico fino a lunedì, sono da bollino rosso e Anas ci ricorda le strade che più di altre sono a rischio. Per quanto riguarda la provincia di Ferrara, la società che si occupa delle infrastrutture stradali italiane, ne ha inserite tre, peraltro ben note: la Statale 16 Adriatica, nel tratto di competenza provinciale, la Statale 309 Romea e il Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (Ra8), la Super.

"Siamo allertati come ogni anno accade in questo periodo – dichiara il comandante della polizia stradale di Ferrara, Marco Coralli – e pronti per pattugliare i tratti di nostra competenza".

Strade che sono appunto la strada statale 16 ’Adriatica’ che consente di raggiungere le località marittime della costa romagnola, il Raccordo Autostradale ’Ferrara-Porto Garibaldi’ e la strada statale 309 ’Romea’ che consentono di raggiungere i lidi ferraresi. Anas ricorda, inoltre, che, per lavori di ampliamento della statale ’Adriatica’ nel tratto noto come ’Tangenziale di Ravenna’ è istituita la chiusura al traffico - per chi viaggia in direzione Cesena - delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di ‘Via Savini’. Durante la modifica alla circolazione, prevista fino al 14 settembre, sarà possibile usufruire dello svincolo precedente di ‘via Vicoli’ e di quello successivo di ‘viale Randi’. Contestualmente nel tratto tra il chilometro 149,300 e il chilometro 150,240 della strada statale 16 ’Adriatica’ rimane attivo il restringimento di carreggiata con transito consentito sulla corsia di marcia.

Divieti. Tra oggi e domani – ritenuti i due giorni da bollino rosso, cioè con la previsione di traffico intenso con possibili criticità - è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti: oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22.

