Ecco le ultime nomine alla nuova direzione provinciale di Fratelli d’Italia

Con le ultime cinque nomine, si completa l’iter della costituzione della direzione provinciale di Fratelli d’Italia. I membri nominati dal neo presidente, Alessandro Balboni, sono: Alberto Carion, Vincenzo Michelini, Mauro Possanza, Manuela Rescazzi e Michele Sartini. Ad affiancare Balboni alla guida del partito provinciale saranno i nove membri eletti al congresso provinciale, i cinque appena nominati e ulteriori cinque membri di diritto. Balboni inoltre ha nominato tre vicepresidenti, con Chiara Scaramagli, in veste di vicario e coordinatrice del Comune: Alessandro Guaraldi responsabile per l’Alto Ferrarese e Bruno Calderoni per il Basso Ferrarese. A completare il radicamento sul territorio sono i presidenti dei circoli territoriali, che avranno il compito di organizzare, in attesa dei congressi locali che si svolgeranno entro febbraio prossimo, la presenza sul territorio in vista delle elezioni amministrative ed europee. Gli eletti dal congresso del 25 novembre sono: Chiara Scaramagli, Nicola Fanini, Mauro Zanella, Francesca Caldarone, Bruno Calderoni, Rita Canella,Tiziana Gelli, Rodolfo Sani e Bruna Cirelli. "Sono ottimista e orgoglioso – spiega Balboni - di guidare il partito al fianco di una squadra coesa e motivata, con un giusto equilibrio tra persone di grande esperienza e conoscenza del territorio e di giovani carichi di entusiasmo ma con già una lunga militanza nelle scuole e nell’Università. Siamo pronti per affrontare

- conclude - la sfida delle elezioni amministrative ed europee con lo scopo di lavorare per il benessere della nostra comunità e rilanciare l’economia del nostro territorio. La presenza capillare di circoli territoriali e i numeri del tesseramento, sia del partito che del movimento giovanile, pongono la nostra Provincia come una delle realtà più attive e solide a livello regionale".