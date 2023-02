Ecco Madame e Drusilla Foer Eleganza e grinta

Doppio colpo messo a segno dal Ferrara Summer Festival che ieri ha annunciato altri due big a quello che ancora una volta si candida ad essere il festival dell’estate per antonomasia. Si tratta di Drusilla Foer tra racconto, musica e canzoni il 22 giugno e Madame, con un live imperdibile il 21 luglio. "Celebriamo il bello, l’aggregazione, la condivisione. La cornice rinascimentale di Ferrara è perfetta per fare questo viaggio senza tempo e soprattutto per tutte le età – afferma Davide Tenan del Ferrara Summer Festival –. Ogni arista che porteremo valorizzerà, in un aspetto diverso, la nostra città. È la valorizzazione del percorso del bello, sotto tutte le sue forme, arti o performance". Festival unico in Italia, eclettico, per tutti i gusti e sempre in grado di trovare un modo per creare momenti di condivisione. "In questo momento il Ferrara Summer è la rassegna più ampia in termini di attrattiva e di fascia d’età. Accontenta dai 18 anni in avanti – aggiunge –: vogliamo sempre spettacoli nuovi per offrire sempre nuovi spunti, condividere momenti piacevoli e soprattutto far vivere Ferrara a tanti tipi di pubblico diverso".

È in quest’ottica che arriva il 22 giugno salirà sul palco di piazza Trento Trieste, la nobildonna dal carattere ribelle e anticonformista Drusilla Foer, alterego di Gianluca Gori che ha saputo farsi amare da tutti con la sua eleganza, ma anche la sua straordinaria schiettezza conquistando anche il palco del Festival della canzone. A Ferrara arriva con ‘Eleganzissima’, un viaggio tra aneddoti della sua vita, incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, ricco di musica e canzoni dal vivo alternando momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

Il 21 luglio, invece, Madame torna con un concerto live tutto suo. La cantautrice, che ha saputo catturare non solo i giovani, era già stata al Ferrara Summer Festival esibendosi l’anno scorso in una serata condivisa con altri artisti. Rivelazione di Sanremo 2021 con ‘Voce’ sarà tra i big in gara anche dell’edizione 2023 del Festival della canzone italiana con il brano ‘Il bene nel male’. Per entrambi gli spettacoli sono già in vendita i biglietti su TicketOne. Due nomi molto importanti che il Ferrara Summer Festival annuncia dopo aver svelato anche l’arrivo dei ‘The Lumineers’ il 24 giugno e Eros Ramazzotti, in concerto il 5 luglio con il suo ‘Battito infinito World’.

Laura Guerra