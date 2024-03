Ecco ’Non solo donne’. Mostra dei quadri di Antonietta e Laura

Inaugurata ieri, a Palazzo del Vescovo la mostra "Non solo donne", delle pittrici Laura Colombi ed Antonietta Buldrini che potrà essere visitata, a ingresso gratuito, sino al 6 aprile prossimo. "Motivo della presente esposizione - dicono Antonietta e Laura (nella foto da sinistra) - di alcuni dei nostri lavori, non è per lucro, né per la fama, ma è per dimostrare che chiunque abbia in cuore la voglia di dipingere, può riuscire, anche senza talento naturale, basta impegnarsi con umiltà, costanza e mai scoraggiarsi". Entrambe fino a 10 anni non avevano mai dipinto, ma dopo un corso hanno avuto contezza del proprio talento. "Del resto anche l’alfabeto, e quindi la scrittura, sono nati dal disegno. Si ritiene che gli uomini preistorici mettessero già in atto questa capacità di vedere, pensiamo ai magnifici animali disegnati nelle caverne, capacità innata che ora è ristretta ad una minoranza di persone, mentre sono la lingua, le parole e la scrittura a governare in gran parte la vita umana. Si può imparare a disegnare, un’esperienza che consigliamo a tutti, imparando a vedere le cose come sono e non come pensiamo siano, consente di migliorare l’apprendimento e il pensiero".

c.c.