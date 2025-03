"Ecco perché chiudono i negozi in centro storico"

Caro Carlino,

ho letto la lettera della signora che lamentava la chiusura di tanti negozi in centro ma non è colpa del Comune se chiudono! Il problema è che la gente in casa ha di tutto e spende meno; inoltre tanti comprano da internet e questo danneggia certi negozi. Poi mettiamoci le spese vive, aumenti di luce, gas, acqua ecc... ed ecco il perchè di tante chiusure. Il fenomeno riguarda tutta l’Italia e non solo Ferrara .

f. m.

TRUMP, ECCO COSA DICE

UNO PSICANALISTA

Caro Carlino,

potremmo dire che Trump (e buona parte della sua squadra) non sono mai ”banali” nelle loro esternazioni. La loro idea di come arrivare a un nuovo ordine mondiale preoccupa. In sintesi il tycoon, capo della più grande democrazia del mondo, pensa che l’Europa abbia goduto di un troppo favorevole scambio commerciale con gli USA, che il canale di Panama avvantaggi la Cina, che il Canada dovrebbe essere uno degli Stati federali Usa, che Zelens’kyj è un ingrato. Mi è capitato di leggere un articolo del presidente della Società psicoanalitica italiana, Sarantis Thanopulos, che parla di: ”Usa come società variamente depressa e quindi Trump reagisce come bullo di Stato”. Poi: ”Trump cerca lo scontro assoluto perché lo fa vivere e lo tempra, gli conferisce fiducia, lo alleggerisce, lo allieta finanche... Dobbiamo stare sereni?

Andrea Finotti