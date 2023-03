"Ecco Teresa, felice e indipendente"

di Laura Guerra Stasera alle 21 al teatro Nuovo va in scena ‘Amori e sapori nelle cucine del Principe’, con due grandi nomi del panorama italiano: Giampiero Ingrassia e Tosca D’Aquino. Commedia che tocca temi importanti e attuali, di cui ci parla la stessa D’Aquino. Come vive il ritorno al Nuovo? "Adoro Ferrara, è troppo bella e si mangia benissimo. Anche il pubblico è molto buono e quando posso venire con uno spettacolo sono felicissima. Purtroppo non riusciamo mai a vedere tutte le meraviglie, ma c’è sempre un bellissimo sguardo sulla piazza e il piacere di una passeggiata". Che messaggio manderebbe ai teatri come il Nuovo, che hanno resistito e rilanciano con grandi cartelloni? "Grande ammirazione per loro. Non ci si aspettava una inversione di tendenza con i cinema vuoti e i teatri sempre pieni. Tutti coloro che si occupano di teatro sono stati bravissimi a tenere il coltello tra i denti, mantenere gli abbonati e fare calendari interessanti. Il teatro è una cosa fantastica, è vita, e offre il piacere di vedere realmente cosa accade in quel momento. Anche il piccolo imprevisto". Cosa ci può raccontare dello spettacolo? "L’idea della felicissima penna di Roberto Cavosi è interessante e originale. Spesso...