Ecco ’Tresignana Cambia’: "Alternativi a questa giunta"

I tempi sono maturi, "Tresignana cambia" sarà in lizza per governare Tresignana nel quinquennio 2024-2029. E’ la prima proposta politica scaturita dalle forze alternative al centrosinistra, non si sa ancora se sfocerà nella lista alternativa (o una delle liste che daranno battaglia al sindaco uscente Laura Perelli), ha però le idee chiare. Per ora nulla trapela dei possibili candidati, tuttavia circola da alcune settimane nei due paesi un organigramma, poi sfociato in una sorta di piattaforma elettorale su internet, pubblicata dall’ex vicesindaco Mirko Perelli: "Sarà una lista che accoglierà tutte le forze che vogliono la discontinuità rispetto all’attuale amministrazione filo Pd che in questi quattro anni e oltre ha portato Tresignana al punto più basso della sua storia". Ed elenca alcuni flop: "A parte i proclami infatti, nonostante le ingenti risorse derivanti dalla fusione, è sotto gli occhi di tutti la pochezza di quanto realizzato. Al netto di qualche marciapiede, della realizzazione della nuova ciclabile e delle aree camper, dei campi di padel è poco altro, potremmo ricordare questa giunta come quella che non è riuscita, malgrado le promesse, a riaprire la strada a Valpagliaro, nulla ha fatto per evitare la demolizione del ponte di Final di Rero, tiene ancora chiuso e vuoto Palazzo Pio, non ha ancora ricostruito il pallone nell’area sportiva e lascia le frazioni nel degrado".