Ecco ’Tutte le direzioni in Summertime 2023’

"Partiamo dalla terraferma e andiamo verso il mare, con quello che è un vestito su misura che si adatta a diversi luoghi e atmosfere". È alle porte una rassegna ormai tradizionale, che ha da sempre avuto il merito di creare un clima intimo e spettacolare grazie agli sforzi de Il Gruppo dei 10. Sono nove gli appuntamenti musicali ideati e organizzati dal gruppo del presidente Massimo Cavalleretti e del direttore artistico Alessandro Mistri (sue le parole in apertura), per il cartellone estivo ‘Tutte le direzioni in Summertime 2023’. Gli eventi verranno ospitati in sei realtà di Ferrara e provincia, fino ai lidi ferraresi. "Presentiamo una stagione prettamente marittima – spiega Cavalleretti – in una sorta di ritorno al passato, quando svolgevamo le serate tra il Panama beach e il bar Ragno. Portiamo avanti dei cari ricordi, che hanno contraddistinto questa grande avventura del Gruppo dei 10". Il riferimento è ad alcuni membri del Gruppo che negli anni, purtroppo, se ne sono andati. "Aleggia sempre con noi questo senso del ricordo – aggiunge Mistri - soprattutto nel sentire che alcuni vecchi amici sono sempre con noi: Chico, il nostro indimenticabile presidente, Antonio, Domenico, Adelino", che saranno ricordati in una delle prime serate (16 di giugno), allo Spirito di Vigarano, dal titolo ‘Always with us’. Al centro dell’evento, il concerto recital del ‘maestro del pianoforte’, Rossano Sportiello. Facciamo un passo indietro, con l’inaugurazione della stagione di giovedì 8 giugno, al Leon d’Oro di Ferrara: si aprono le danze con il ‘The Golden Lion Concert N°2’ della Roaring Twenties Jazz Band & Friends, che proporrà – come spiega Bruno Fregna (clarinetto) - una "miscellanea di brani classici del nostro repertorio, insieme a cinque ospiti di assoluto livello: la cantante Sara Longo, i sassofonisti Carlo Atti e Giorgio Beberi, Glauco Benedetti alla basso tuba e Andrea Boschetti alla chitarra". Dopo il l’appuntamento del 16 allo spirito di Vigarano, si passa al 29 giugno, quando Il Gruppo dei 10, per la prima volta, attraccherà al molo Wunderkammer di Ferrara, nell’ambito della rassegna ‘Un fiume di musica’ con il ‘Maurizio Geri Trio’: un evento nato dalla sinergia con l’Amf di Roberto Formignani, nell’ambito della rassegna Gipsy Guitar. Il 30 giugno, al Bagno Medusa 1, sarà la volta di ‘Sugar Pie & The Candymen’, gruppo emiliano amato da Renzo Arbore che suona brani del momento in stile jazz anni Quaranta. Giovedì 6 luglio si ritorna nello storico locale ‘Bar Ragno’ di Comacchio, nel giorno del compleanno di Antonio Fogli, titolare scomparso nel 2018: lo si ricorderà con il concerto ‘Blue Toy’, con Andrea Pozza Trio feat. Mila Ogliastro. Quindi – come spiega il batterista Ellade Bandini - il 26 luglio, il 2 agosto e il 10 agosto, ci si sposta al Bagno Marrakech del Lido di Spina, per tre suggestive date. Nell’ordine: ‘Anima Argentina’, con Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarrista scoperto da Guccini); ‘Hamish Stuart Italian Band’ (Stuart ha condiviso il palco con Sir Paul McCartney); quindi, ‘Anima Lucio’, per ricordare Lucio Battisti. Ultima tappa, il 25 agosto al Bagno Medusa 1, con ‘Swing Swing Swing!’ e l’energia di Saint Germain Swing Quartet.

