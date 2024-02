Ecco "Work on Work". Prima fiera del lavoro

Nasce la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro. Si chiama "Work on Work" e si terrà dal 26 al 28 novembre a Ferrara, nel quartiere fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l’orientamento si confronteranno per tre giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi. Già oggi è possibile stimare in oltre 150 le partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni. Sei aree tematiche dislocate nei padiglioni del quartiere fieristico faranno da percorso guida alla rappresentatività del lavoro: politiche attive sul lavoro e orientamento, Hr Innovation, welfare, formazione e consulting, normativa e diritto del lavoro, recruitment day. Attesi più di cinquemila universitari in fiera, insieme agli operatori che comporranno il potenziale delle opportunità di lavoro, stimabili in ottomila presenze al giorno. L’Università di Ferrara si farà portavoce e parte attiva di "Work on Work", che ha ricevuto subito il pieno sostegno del Comune. Durante la fiera si svolgerà la "Ferrara Job Week": la città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l’orientamento, la formazione e opportunità di impiego.