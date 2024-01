Echi del Medio Oriente: "Frasi strumentalizzate per ragioni ideologiche. Le nutrie? I terroristi"

"Le mie parole non istigano all’odio. Il riferimento alle nutrie non era verso il popolo palestinese, bensì ai terroristi. Le mie frasi sono state strumentalizzate per ragioni politiche e ideologiche". Il capogruppo di Prima Ferrara, Benito Zocca risponde alle accuse che gli sono state mosse dal presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram. Le parole incriminate sono quelle che il consigliere ha pronunciato nel corso del dibattito in Consiglio Comunale, il 19 dicembre scorso. L’oggetto era una mozione sul cessate il fuoco a Gaza presentata dal Movimento 5 Stelle e dal Gruppo Misto. Se da una parte Zocca definisce "una battuta mal riuscita" la sua esternazione con il riferimento alle nutrie, nel merito difende la sua posizione strenuamente. "Il documento presentato dai 5 Stelle e dal Misto – spiega – era estremamente ambiguo. Chiedere un cessate il fuoco a Gaza senza analizzare la causa del conflitto, è assolutamente inutile. Anzi, è pretestuoso". Il punto è che "non si può prescindere da ciò che è successo il 7 ottobre: i terroristi di Hamas hanno attaccato i civili israeliani e hanno preso in ostaggio – commettendo abomini – delle persone innocenti. Se non si parte da questo dato di fatto, è inutile continuare a parlare del resto". Insomma Zocca contesta una "mancata presa di posizione e di condanna verso le atrocità commesse da Hamas ai danni della popolazione israeliana". È "del tutto legittimo – riprende – contestare la politica di Netanyhau. Ma gli israeliani hanno reagito a un attacco vile e feroce: non li vediamo sparare a Gaza, in tempi di pace, contro la popolazione civile palestinese". Tornando sulla similitudine infelice delle nutrie, Zocca spiega che "la battuta, benché mal riuscita, è stata pronunciata anche perché a seguito della mozione sul conflitto in Israele, in Consiglio abbiamo parlato proprio di nutrie. E per questo ho azzardato questo paragone". Un paragone "riferito, lo ribadisco, ai terroristi che vivono e proliferano nei tunnel sotto la striscia, nei quali vengono nascoste bombe e munizioni, e non contro i civili palestinesi". Il capogruppo di Prima Ferrara, rispedisce al mittente – segnatamente Yassine Lafram – anche l’accusa di incitare all’odio. "Non sono io che incito all’odio, ma sono i terroristi di Hamas che odiano e propalano odio commettendo le peggiori efferatezze". Nessun passo indietro, dunque. Anzi, Zocca ribadisce con fermezza la bontà della sua posizione. "Posto che il Consiglio Comunale non so fino a che punto sia il luogo deputato a parlare del conflitto in Medio Oriente – premette – ritengo che in tutta la discussione sia mancata una linea di chiarezza. I terroristi sono quelli di Hamas e gli aggrediti sono gli israeliani. Per cui, io sono dalla parte degli israeliani".