Ecologia e innovazione, un binomio possibile. Conferenza al ’Ridotto’

In collaborazione con l’Associazione di cultura economica e politica “Guido Carli”, la Fondazione Estense, con il sostegno del Lascito Niccolini, organizza per domani alle ore 18 la conferenza ’Ecologia e innovazione, un binomio possibile’.

"La partnership con l’Associazione risale al 2022 – spiegano gli organizzatori – quando a Ferrara è stata creata una sezione regionale dell’ente, domiciliata presso la sede della Fondazione Estense, con ciò affiancandosi alle altre sedi regionali fondate a Milano, Roma, Bari, Genova e Cosenza. Si era infatti ritenuto reciproco privilegio poter instaurare una collaborazione istituzionale al fine di realizzare a Ferrara eventi di ampio respiro, su tematiche rilevanti anche a livello nazionale, ma che avrebbero potuto essere di stimolo anche per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio".

L’incontro di domani, che si svolgerà al al Ridotto del Teatro Comunale ’Claudio Abbado’ di Ferrara, si inserisce a pien titolo in tale indirizzo culturale. I relatori saranno lo scrittore Gian Piero Joime, professore dell’Università UniMarconi, la senatrice Simona Petrucci e il managing director di Toyota Material Handling Italia Leonardo Salcerini, cui seguiranno le conclusioni dei lavori affidate al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli. A moderare il dibattito il responsabile della redazione de il Resto del Carlino di Ferrara Cristiano Bendin. "L’incontro – spiega la Fondazione Estense – è rivolto ad imprenditori e aziende, agli amministratori pubblici, ai cittadini e consumatori, come una sorta di invito a porre la sostenibilità al centro delle strategie di sviluppo, così come nell’approccio del vivere quotidiano, con consumi più responsabili. La Fondazione Estense continua quindi nella programmazione di incontri aperti a tutta la cittadinanza, per stimolare la riflessione su temi di grande attualità, affiancandosi ad una istituzione, l’Associazione ìGuido Carli’, di cui condivide e apprezza i principi e le finalità: entrambe infatti credono che la diffusione della cultura economica e politica sia fondamentale per permettere a una società di essere più equa, consapevole e in grado di affrontare sfide complesse in modo informato e responsabile. E’ infine anche motivo di orgoglio poter collaborare con l’Associazione intitolata al giurista Guido Carli, che fu governatore e direttore generale della Banca d’Italia, Ministro, presidente di Confindustria e senatore, la cui brillante carriera partì come Consigliere Comunale di Comacchio, città d’origine della famiglia".

