’Ecologia Mestruale’ in biblioteca

Giovedì prossimo a Ostellato, alle 18.30, (prenotazione obbligatoria al 0533-680379) nella sala polivalente della biblioteca comunale "Mario Soldati", in via Marcavallo, Anna Buzzoni presenterà il suo nuovissimo libro "Ecologia mestruale". Come intuibile dal titolo, il libro tratta un argomento su cui ancora oggi, purtroppo, vigono tanti pregiudizi e tabù. In questo volume Anna Buzzoni fa chiarezza, offre nuovi spunti di riflessione e chiavi di lettura sul ciclo mestruale e la ciclicità del nostro corpo in generale. Pensiamo di conoscerci a fondo, di sapere tutto del nostro corpo, ma è veramente così? Prendiamo il ciclo mestruale: quanti aspetti diamo per scontati senza averli mai davvero approfonditi? A che cosa serve se non vogliamo figli? Abbiamo sotto i nostri occhi i suoi disturbi, ma quali sono le cause e quali fattori ambientali li favoriscono? Il ciclo mestruale attiva nelle donne le energie trasformative e rigeneratrici della natura.