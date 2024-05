Ecologica-mente, il dibattito

Domani "Ecologica-Mente", dalle 9,30 alle 11 nella Sala delle Stilate a Pomposa, promossa dalla locale parrocchia, ingresso gratuito. Il tema è "Il dono tradito", dopo l’introduzione di don Stefano Gigli, proiezione di un breve filmato di Maurizio Occhi che esprime la bellezza della natura, i danni causati dall’insipienza dell’uomo e ciò che ognuno di noi può fare per tentare di invertire la rotta al cambiamento con tutte le conseguenze climatiche e di perdita della biodiversità. Giulia Cavallari condividerà le esperienze europee di biodiversità urbana. Mostrerà come cambiando piccoli comportamenti quotidiani, si possa contribuire a migliorare l’ambiente, inserendo la natura nelle città, nei quartieri e renderli così più in rispettosi del mondo e vivibili. Obiettivo far comprendere che se ognuno di noi cambia abitudini, abbiamo già iniziato a cambiare il mondo.