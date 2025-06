Ecologie sonore nella Darsena. Con le cuffie la voce delle lagune

Nel fine settimana, da oggi a domenica, il Consorzio Wunderkammer ospita un’innovativa residenza artistica di Francisca Rocha Gonçalves e Leandro Pisano, con incontri, un laboratorio di esplorazione sonora subacquea e un’installazione pubblica conclusiva.

Si inizierà oggi, dalle 18.30 alle 20, con il talk ’Nuove ecologie: dialoghi all’intersezione tra musica, scienza e design’. Un dialogo aperto con Francisca Rocha Gonçalves, Leandro Pisano, Sara Ortolani e Leonardo Delmonte per esplorare le forme di ascolto e le possibilità speculative offerte dal paesaggio acquatico. A partire dal progetto Listening Below the Surface, gli interventi approfondiranno pratiche transdisciplinari che mettono in relazione la dimensione sonora con quella ecologica.

Domani, dalle 17 alle 20, sarà il momento del Sound Walk: un laboratorio dedicato all’ascolto subacqueo, guidato da Francisca Rocha Gonçalves e Leandro Pisano. I partecipanti esploreranno con cuffie e idrofoni le vibrazioni acustiche sommerse della laguna ferrarese. Il workshop propone un’immersione sensoriale nel paesaggio sonoro acquatico, decentrando la percezione umana e aprendo un dialogo con l’ambiente sonoro non umano. Un’esperienza collettiva e meditativa per avvicinarsi in maniera ecologica e poetica alla complessità del biotopo acquatico.

Domenica, alle 11, l’installazione sonora site-specific realizzata da Francisca Rocha Gonçalves, che apre un varco percettivo nel paesaggio acquatico della laguna ferrarese. Ecologie sonore nella Darsena di Ferrara è a cura di Basso Profilo, nell’ambito del progetto Make Together. Partecipazione gratuita con posti limitati.