’Economia, legalità e sicurezza’ Iniziativa politica al Centro civico

‘Economia, legalità, sicurezza: l’Italia riparte’. È questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il prossimo 5 maggio alle 20.30 al Centro civico – Biblioteca di Ro’, e nata dalla collaborazione tra il gruppo Donna Oggi, già da anni attivo sul territorio di Riva del Po e non solo, e il movimento Pensiero Libero che sta muovendo i suoi primi passi. Dopo gli interventi iniziali di Francesco Robboni (promotore di Pensiero Libero) e di Maria Cristina Felisati (referente di Donna Oggi), a relazionare sull’argomento sarà il senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, presidente della 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali). "A differenza di altri soggetti promotori di iniziative, noi del Gruppo Donna Oggi – spiega Felisati (nella foto) – abbiamo voluto agire in maniera del tutto trasparente, non nascondendo quindi l’appartenenza partitica del senatore Balboni, che gentilmente ha accolto l’invito come figura amministrativa di alto profilo".

Come specificato da Felisati, "noi del gruppo Donna Oggi, pur con sensibilità diverse ed appartenenze ad ambiti ideologici differenti, siamo compattamente d’accordo che sia essenziale ascoltare visioni tratte da diverse angolature che, per chi è intellettualmente onesto, arricchiscono il bagaglio di conoscenze e quindi implementano la comprensione individuale degli eventi".

"Pensiero Libero – spiega Robboni – vuole essere un movimento d’opinione che ha come obiettivo il miglioramento della nostra comunità nei suoi vari aspetti: economia, legalità e sicurezza".