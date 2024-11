Economia più umana. E’ la ’tessitura sociale’

Il ruolo aggregante e propositivo degli eventi collegati all’alimentazione: se n’è parlato approfonditamente nell’interessante corso di formazione per giornalisti (organizzato dall’Ordine professionale e dal club Civiltà della qualità), aperto al pubblico e molto partecipato, che si è svolto l’altro giorno nella sala convegni dell’istituto ’Vergani’. Molti e qualificati gli interventi, con un preciso filo conduttore rappresentato dalla "tessitura sociale", valore più volte richiamato per dare vita a un’economia più a misura di persona, a una ripresa della fiducia e in sostanza a un mondo più equo. Nel loro piccolo, le sagre e varie altre manifestazioni popolari che coinvolgono milioni di cittadini, sono fondamentali. In tutto questo è essenziale, è stato ribadito, la funzione che svolge la stampa professionale, la "buona informazione", quella che si avvale di fonti certe, che le controlla e che offre al lettore-teleascoltatore un prodotto di qualità che gli consenta di formarsi un’opinione autentica, non inquinata.