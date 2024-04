Economie urbane, c’è Open Cities

Il progetto Cities, che rientra nella Piattaforma Open Cities di Ascom-Confcomemrcio, ha come obiettivo quello di mettere a disposizione una piattaforma, con accesso riservato al Sistema Confcommercio, per favorire lo scambio e l’apprendimento collettivo sui temi delle città e delle economie urbane. Uno strumento interattivo e in continua espansione attraverso cui è possibile conoscere i risultati delle sperimentazioni Cities, consultare i progetti promossi dalle Associazioni, discutere nei forum tematici, rafforzare le competenze attraverso corsi di formazione multidisciplinari.