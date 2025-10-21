Ecosistema urbano, Ferrara al top . Raccolta dei rifiuti: siamo primi: "Ma la qualità dell’aria è critica"

Sempre più verde, sempre più ‘differenziata’. Ferrara guida l’Italia nella raccolta differenziata e si conferma tra i capoluoghi più virtuosi per sostenibilità ambientale. A dirlo è il nuovo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia, riportato da il Sole 24 Ore, che fotografa lo stato di salute delle città sulla base di 19 indicatori ambientali.

Il capoluogo estense si piazza al 17° posto nazionale (nel complesso perde cinque posizioni rispetto al 2024, ma ne guadagna due rispetto al 2023), con un punteggio del 65,58%, ma conquista il primato assoluto per la raccolta differenziata dei rifiuti, davanti a Treviso, Cesena, Nuoro e Pordenone. D’altra parte Ferrara ha fatto della gestione del ciclo dei rifiuti un fiore all’occhiello, raggiungendo livelli di efficienza che la pongono al vertice non solo dell’Emilia-Romagna ma dell’intero Paese. Il dato nazionale medio si ferma al 65,13%, mentre nel ferrarese la percentuale di raccolta differenziata supera di slancio l’80%, entrando nel gruppo ristretto dei 15 capoluoghi italiani capaci di superare questa soglia virtuosa.

Torniamo alla classifica, allargando lo sguardo. Nella graduatoria generale, l’Emilia-Romagna continua a distinguersi per la solidità delle proprie politiche ambientali. Cinque dei primi dieci capoluoghi italiani sono emiliani o romagnoli: Reggio Emilia (sesta), Parma, Rimini, Bologna e Forlì. Subito dopo, Ferrara si posiziona come seconda città della regione dopo le "big" della via Emilia, davanti a Modena (36ª) e Ravenna (37ª). Il confronto regionale racconta una geografia della sostenibilità che rispecchia la capacità emiliano-romagnola di pianificare e investire in modo continuativo su mobilità sostenibile, riciclo, efficienza energetica e verde urbano.

Tuttavia, Ferrara spicca per un primato che va oltre i confini regionali: è la prima città d’Italia nella gestione dei rifiuti urbani, in un anno in cui il Paese registra un lieve aumento della produzione complessiva di spazzatura (526 kg pro capite, contro i 513 del 2023). Il rapporto di Legambiente evidenzia anche le sfide ancora aperte. Come molte città di pianura, Ferrara deve fare i conti con la qualità dell’aria, che resta un nodo critico per tutto il bacino padano. Anche la mobilità presenta margini di miglioramento, con un tasso di motorizzazione che si mantiene alto (in media oltre 60 auto ogni 100 abitanti). Nonostante ciò, la città estense dimostra una tenuta complessiva che la colloca ben sopra la media nazionale, contribuendo a consolidare l’immagine dell’Emilia-Romagna come laboratorio di sostenibilità urbana.

Più ad ampio spettro, il rapporto conferma un’Italia ancora spaccata in due. Tutte le prime venti città della classifica appartengono al Nord, mentre per trovare un capoluogo del Sud bisogna scendere fino alla 16esima posizione con Cosenza, e poi ben oltre la cinquantesima. Le ultime dieci posizioni sono quasi interamente occupate da città meridionali, con Reggio Calabria fanalino di coda. In questo scenario, Ferrara rappresenta una "terza via": una città di medie dimensioni che riesce a combinare tradizione e innovazione ambientale, portando avanti una transizione ecologica concreta e non di facciata. Interessante anche l’indicatore che prende in considerazione le aree verdi accessibili. In questo senso, la città estense si colloca al quinto posto a livello nazionale.