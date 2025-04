Eddie Piller, la leggenda . Il jazz torna on the road

Oggi sbarca a Ferrara una leggenda della musica targata UK, Eddie Piller. Meglio conosciuto come il fondatore di Acid Jazz Records, Eddie Piller è anche un imprenditore, dj e conduttore radiofonico.

Piller è cresciuto nell’East End di Londra circondato dalla musica: sua madre gestiva il fan club degli Small Faces, e il suo amore per il punk da adolescente negli anni ‘70 si trasformò in una passione duratura per la cultura e la musica mod alla fine del decennio. Nel 1980, Piller ha fondato la fanzine e l’etichetta Extraordinary Sensations, ed è diventato un manager dell’etichetta e A&R man alla Stiff Records nel 1985. Quando quell’etichetta si è chiusa, ha formato un’altra impronta, Re-Elect the President, che ha iniziato la sua partnership con il James Taylor Quartet.

Con il DJ Gilles Peterson, Piller ha fondato la Acid Jazz Records nel 1987. Insieme al James Taylor Quartet, il roster dell’etichetta è cresciuto fino a includere Corduroy, Brand New Heavies, Jamiroquai, Galliano e Mother Earth, tutti artisti che hanno contribuito a definire il sound acid jazz della fine degli anni ‘80 e ‘90.

Più tardi in quel decennio, Piller ha acquistato il nightclub Blue Note e si è trasferito nella radiodiffusione, ospitando spettacoli radiofonici per Jazz FM, BBC Radio London, BBC 6music, e uno show premiato con il British Radio Award per Q Radio. Negli anni 2010, Piller ha lanciato due spettacoli sulla stazione radio internet Soho Radio: The Modcast, un talk show a tema mod, e The Eclectic Soul Show, che presenta soul, jazz, reggae e folk.

Nel 2016, Piller ha invitato l’attore Martin Freeman a co-presentare un’edizione speciale di quest’ultimo spettacolo con lui. La risposta è stata così grande che ha portato a Jazz on the Corner, una compilation del 2018 che ha presentato un set di jazz preferiti ciascuno da Piller e Freeman.

Piller, alle 18, farà un djset ’on the street’ nella zona pedonale di via Contrari.