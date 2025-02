Edilizia, Cna lancia l’allarme: "Il mercato sta scomparendo"

"In questo momento il mercato dell’edilizia privato sta scomparendo, se non per lavori di proporzioni ridottissime che certo non possono tenere in piedi un settore economico importante come quello delle costruzioni". Paolo Mazzini, Presidente di Cna Costruzioni Ferrara, è molto preoccupato: "Dopo la fine del Superbonus 110% e del Bonus facciate, abbiamo assistito a una forte riduzione degli incentivi statali alla ristrutturazione degli edifici. La legge di bilancio ha previsto, per il 2025, un bonus ristrutturazioni al 50%, e non si esclude che il prossimo anno si torni addirittura al vecchio 36%. Questa fortissima frenata del governo, unita a un evidente clima di sfiducia da parte dei privati, sta facendo crollare le commesse nell’edilizia".

Nel 2024 si è registrato un calo del lavoro nell’edilizia del 5%. Quest’anno il calo potrebbe arrivare al 7%, secondo le stime di Cna nazionale. La situazione, quindi, non è rosea: "Oggi gli unici cantieri aperti – spiega Mazzini – sono quelli finanziati dai fondi del Pnrr, che devono essere completati entro il 2026. E dopo? Noi pensiamo che sia necessario impostare subito una strategia di rilancio del settore che dia un quadro di certezze alle imprese, e anche ai potenziali committenti: senza questo non si va avanti".

Nel frattempo, Cna organizza eventi finalizzarti a far conoscere meglio alle imprese, ai professionisti, ai cittadini, gli incentivi ‘superstiti’ contenuti nella legge di bilancio attualmente in vigore. Oggi alle 17 si svolgerà il seminario ‘Bonus edilizi 2025: cosa cambia con la Legge di Bilancio’, organizzato da Cna in collaborazione con la Rete delle Professioni.