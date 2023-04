Edilizia, ‘crediti incagliati’ "A rischio mille posti"

Michele Padovani, presidente della Provincia, ha ricevuto ieri mattina una delegazione del settore costruzioni costituita da tutte le associazioni datoriali e sindacali che partecipano alla Cassa Edile di Ferrara (Ance Emilia, Agci Produzione e Lavoro, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Estense, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil).

Proseguono gli incontri con le istituzioni con l’obiettivo poter testimoniare il rischio che il settore sta correndo a causa dei cosiddetti ‘crediti incagliati’, i crediti d’imposta acquisiti delle imprese edili che si sono rese disponibili a concedere lo sconto in fattura ai propri clienti e che sono fermi da mesi nei cassetti fiscali, in attesa di essere liquidati. In 15 mesi (da novembre 2021 con la normativa antifrode sino a febbraio 2023 con il dl 11 del 16 febbraio scorso) si contano 18 provvedimenti (tra decreti e leggi di conversione) per 22 modifiche normative, quasi 1 ogni 45 giorni, alcune anche con effetti retroattivi. Con l’ultimo intervento – il decreto legge 112023 – si è arrivati al blocco totale della cessione dei crediti e a una situazione che rischia di diventare esplosiva. La valutazione delle associazioni è che interrompere improvvisamente la cessione dei crediti e lo sconto in fattura senza soluzioni sta provocando problemi sui crediti ai bonus edilizi. Si tratta di 19 miliardi di euro già maturati a livello nazionale, diverse centinaia di milioni a livello locale, che se non pagati mettono a rischio 90mila cantieri di ristrutturazione delle case delle famiglie in corso in tutta Italia (a Ferrara sono a rischio tra i 500 e i 1000 posti di lavoro). Il timore espresso al presidente della Provincia è che la sottovalutazione di questo problema rischia di condannare anche il nostro territorio a una brusca frenata e a un pericoloso crollo di fiducia. Una bomba ad orologeria che rischia di creare danni enormi per lavoratori, famiglie e imprese. Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta creando una crisi sistemica nell’economia. La richiesta è di aprire al più presto un confronto, a livello nazionale, sul futuro della politica di riqualificazione degli edifici, dopo la risoluzione del blocco dei crediti pregressi.