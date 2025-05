Edilizia, perquisizioni e arresti. False fatture e riciclaggio di denaro. Nei guai tre imprenditori ferraresi

Un ampio giro di false fatture tra società cartiere e aziende realmente attive nel campo dell’edilizia allo scopo di riciclare importanti somme di denaro. È quanto hanno scoperto la polizia postale e la guardia di finanza nell’ambito di una vasta inchiesta portata avanti su scala nazionale e che ha avuto anche risvolti sul nostro territorio, dove sono state eseguite tre perquisizioni e applicate misure di divieto di esercizio dell’attività imprenditoriale per dodici mesi a carico di tre imprenditori. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono pesanti. Si parla infatti di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di false fatture, al riciclaggio e all’autoriciclaggio di denaro.

A far partire l’indagine è stata una segnalazione partita da Poste Italiane alla polizia postale. In particolare, Poste ha segnalato alcune movimentazioni sospette, migliaia e migliaia di euro in entrata e in uscita in tempi molto ristretti su un conto corrente da poco aperto in un ufficio del Bolognese. Da quella indicazione sono partiti gli accertamenti tecnici che hanno portato a individuare il gruppo finito al centro dell’inchiesta e composto da imprenditori (reali e fittizi) nel campo edile. Nelle prime battute, l’attività sembrava essere legata allo sfruttamento delle norme per il Superbonus 110%, ma in seguito gli inquirenti si sono orientati sulla pista del riciclaggio. La tecnica era tanto semplice quanto lucrosa. La struttura prevedeva alcune società cartiere, dislocate principalmente in Campania, le quali emettevano fatture false in favore di altri soggetti in varie province. A fronte delle fatture, le imprese eseguivano poi i bonifici i quali, a loro volta, rientravano sotto forma di contanti, lontani da ogni forma di tracciamento e decurtati della percentuale concordata per il ‘servizio’. Il tutto, secondo le accuse, per abbattere i costi e pagare meno tasse. Il sistema, stando a quanto ricostruito, andava avanti da almeno cinque anni. L’operazione, iniziata martedì mattina e durata fino a sera, ha riguardato, oltre a Ferrara, anche Bologna, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta.

In campo sono scesi oltre cento tra poliziotti e finanzieri i quali hanno eseguito 29 misure cautelari – custodia in carcere per il promotore del sodalizio e arresti domiciliari per il suo braccio destro, entrambi 40enni casertani e con precedenti, 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e 24 divieti di esercitare attività imprenditoriale per 12 mesi (sette di queste 24 persone, tutte campane, hanno anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) – e 40 perquisizioni, tre delle quali, si diceva, a Ferrara in altrettante aziende attive nel settore edilizio. Il numero di ditte finite sotto la lente è in realtà molto più ampio, si parla infatti di 130 società in tutta l’Emilia-Romagna di cui sette nella provincia estense. Nel corso delle attività, svolte anche con l’utilizzo di un cash dog (cane specializzato nel fiutare denaro) sono stati sequestrati tre milioni di cui uno in contanti (trovati nascosti nei luoghi più svariati, tra cui un freezer e un caminetto). Sigilli, tra le altre cose, anche a un lingotto d’oro da un chilo e svariati Rolex.