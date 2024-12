Edilizia popolare, quanti fondi sprecati"

"Tre anni per costruire il progetto e solo sei mesi di tempo per poterlo utilizzare". E’ la critica accesa di Fratelli d’Italia alla Regione. "Il lavoro da fare oggi su casi emblematici come il ‘Patto per la casa’, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per far fronte al problema dell’emergenza abitativa, non è solo pungolare il Governo sui fondi da mettere, ma cercare di verificare se e come vengono spesi quelli che già sono stati stanziati. Questo sarebbe già un grosso passo in avanti". Tuona l’assessore ai servizi sociali di Vigarano Mainarda Francesca Lambertini, e questa volta lo fa come rappresentante di Fratelli D’Italia. Problematiche discusse ai tavoli delle Politiche abitative.

Incontri e confronti che poi non arrivano a centrare l’obiettivo. Il tema è chiaro: "Sono tre anni che partecipo a questi incontri e ho visto il grande lavoro che viene fatto in sinergia fra i comuni i sindacati, Acer e tutti i soggetti coinvolti – segnala –. Ciò di cui mi sono resa conto, sia su questo tavolo di incontri che su altri, è che i fondi che vengono messi a disposizione spesso non vengono utilizzati interamente". La premessa è che "i fondi messi a disposizione dal Governo passano alle Regioni, che ne regolamentano l’utilizzo – spiega – e solo in ultimo ai comuni che devono utilizzarli. Vincoli e regole imposte per il loro utilizzo, alle volte sono tali da rendere impossibile ai comuni di poterli utilizzare". Un boccone amaro che non si digerisce. Le misure c’erano. Le possibilità di applicarle no. "Appena passate le elezioni regionali tutto questo lavoro è stato letteralmente buttato via poiché i fondi sono stati ritirati dalla Regione visto che, così si legge nelle motivazioni, avevamo solo sei mesi per far stipulare dei contratti". L’affondo è concreto: "E’ evidente – dice la Lambertini – che sia necessaria una riflessione sulla gestione dei fondi pubblici, perché se il Governo o l’Europa, stanziano dei fondi e poi si bloccano a livello regionale o ad altri livelli, questo produce un doppio danno". Il progetto era finanziato da risorse statali per 4.668.000 euro. Prevedevano affitti calmierati, nessuna fideiussione o anticipo. "È paradossale oggi attaccare il governo sui temi dell’emergenza abitativa – insiste Mauro Zanella, vicesindaco Fd’I – pensando a ciò che poteva essere fatto su questo problema incidendo sull’edilizia popolare. È necessario fare una riflessione approfondita su questo tema per rimuovere gli ostacoli e utilizzare pienamente i fondi".

Claudia Fortini