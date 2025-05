Edilizia residenziale, il Comune affida la stima a un tecnico

Servono calcoli precisi per vendere un immobile di edilizia residenziale pubblica, sia che sia libero, sia che lo voglia comprare chi ci vive da anni. E il Comune affida l’incarico ad un tecnico, per metterlo sul mercato ad un prezzo equo, in modo che nessuno abbia nulla da obbiettare. Il Comune di Bondeno ha recentemente affidato un servizio professionale specializzato per il calcolo del valore di vendita e svincolo di immobili convenzionati in diritto di superficie. La decisione è stata formalizzata con una determinazione del Settore Tecnico. La delibera fa riferimento al Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) approvato dal Comune di Bondeno addirittura nel 1973 e alle successive modifiche. Questo servizio si è reso necessario per rispondere alle richieste di calcolo del prezzo massimo di vendita e di affrancazione degli immobili da parte di privati cittadini. L’affidamento è stato assegnato alla società Ellenia s.n.c. di Ostiglia, individuata tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo complessivo di circa 1.915 euro.