Edilizia residenziale, inaugurano alloggi Acer all’ex scuola di Migliarino

E’ stato fatto, giovedì mattina un sopralluogo al cantiere delle ex storiche scuole di Migliarino, da parte del sindaco Fabio Tosi insieme al presidente di Acer Ferrara, Massimiliano Guerzoni, al responsabile unico del progetto Marco Cenacchi, ai tecnici comunali e di Acer, e al titolare dell’impresa esecutrice dei lavori Valerio Circi. L’edificio di corso Vittorio Emanuele è oggetto di un importante intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana, che porterà alla realizzazione di otto nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. "Come già anticipato – dice Tosi – queste unità abitative saranno destinate prevalentemente ai giovani, grazie alle recenti modifiche al regolamento di assegnazione che abbiamo già approvato in consiglio comunale". I lavori prevedono l’adeguamento sismico con consolidamento di solai e copertura, l’efficientamento energetico e l’installazione di nuovi impianti. Nuovi anche gli infissi, il riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici e l’isolamento termico interno per preservare la facciata dell’edificio.

"L’intervento, dal valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Complementare, grazie alla collaborazione tra Stato, Regione Emilia-Romagna, Comune di Fiscaglia e Acer Ferrara. Un progetto che restituisce – conclude il primo cittadino – vita e valore alla storica ex scuola di Fiscaglia, offrendo nuove opportunità abitative e guardando al futuro delle nuove generazioni".