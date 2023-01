Edilizia scolastica, piano da 30 milioni Ecco gli interventi in tutta la provincia

di Lauro Casoni

Sono quasi 30 i milioni di euro che la Provincia di Ferrara investirà in edilizia scolastica tra lavori conclusi nel biennio 2021-22 e quelli programmati, e già finanziati, fino al 2025. A presentare il quadro dei lavori di adeguamento delle scuole pubbliche e palestre di competenza è stato ieri un presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani, visibilmente soddisfatto, coadiuvato dai tecnici dell’ente provinciale. Ammontano a 3,9 milioni i cantieri terminati nell’arco del biennio da poco concluso, con l’eccezione di quello tuttora in fase di completamento da mezzo milione per la demolizione e messa in sicurezza dell’ala est della succursale Iti Copernico-Carpeggiani di Ferrara. Un investimento interamente coperto dal bilancio dell’amministrazione provinciale, che ha pagato anche i nuovi spogliatoi della palestra Itis (530 mila) e quelli di messa in sicurezza strutturale della palestra Bachelet, succursale ex Monti (250 mila). Il resto dei 3,9 milioni è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, mediante i Piani Palestre ed Edilizia scolastica.

Le scuole toccate da questo pacchetto di interventi sono state l’Itis Copernico-Carpeggiani (palestra e spogliatoi), le palestre degli istituti Rita Levi Montalcini di Argenta, Bachelet e Roiti, oltre ad altri cantieri ancora al Levi Montalcini di Argenta, al Roiti e all’Iti di Ferrara. Per quanto riguarda la tabella di marcia fino al 2025, sono a disposizione quasi 21 milioni di euro. Tutti fondi Pnrr ad eccezione di 1,3 milioni finanziati dal ministero dell’Istruzione per il miglioramento sismico del Remo Brindisi a Lido Estensi e 2,4 milioni di provenienza europea e dalla Regione Emilia-Romagna, per la costruzione del nuovo corpo nord dell’ex Itip a Ferrara. Le altre risorse provengono dal Pnrr e serviranno per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico di edifici e palestre. Al corpo sud dell’ex Itip andranno quasi 2,8 milioni e altri 3,3 milioni al Copernico-Carpeggiani, per entrambi l’inizio cantiere è dato febbraio, con termine lavori in agosto 2024.

A novembre 2023 sarà la volta della palestra ex Itip, 1,2 milioni, con un intervento di messa in sicurezza sismica fino ad agosto dell’anno prossimo. Stesso periodo di inizio e fine cantiere per spendere poco più di un milione, che servirà per l’adeguamento sismico dell’Ipsia in via Canapa. Al Roiti vanno rispettivamente un milione per il miglioramento sismico già in fase di esecuzione e 3,5 milioni per sicurezza sismica ed efficienza energetica a palestra e aule. Quasi 2,1 milioni serviranno poi per mettere a prova di sisma e in efficienza energetica l’istituto tecnico Montalcini a Portomaggiore e per lo stesso motivo si spenderanno 4,8 milioni al Guido Monaco da Pomposa a Codigoro, cui si aggiungeranno 2,3 milioni per la riqualificazione architettonica e messa in sicurezza della palestra. "Finalmente interveniamo per la sicurezza dei nostri ragazzi – ha sottolineato Padovani – e lo facciamo con una dote finanziaria adeguata, al riparo anche dei numerosi aumenti dei costi delle materie prime grazie al lavoro dei nostri tecnici, che voglio ringraziare".