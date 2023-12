"Edo ci ha insegnato il vero senso della vita"

A soli 13 anni, sabato sera Edoardo Pareschi ha preso il volo da questo mondo, un bambino dal sorriso bello e dolce, nonostante la durezza che la vita gli ha riservato. Era infatti il 2014 quando, a soli 3 anni, dopo una crisi epilettica gli fu diagnosticata la Ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2, una malattia rarissima che oggi in Italia conta solo una decina di casi. Un mostro che lo avrebbe portato via in pochissimo tempo se con la nascita della sorellina Clarissa, anche lei con la stessa diagnosi, la mamma non fosse riuscita a farli entrare in una sperimentazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove ogni 14 giorni si recano, con tantissime spese, per una terapia salvavita in grado di rallentare il decorso della malattia. Annunciata dal padre Devis, la morte di ‘Edo’, ha scosso tutta Poggio Renatico e i tantisismi che in questi anni hanno aiutato la famiglia con le raccolte fondi.

"Era all’ospedale Maggiore di Bologna da qualche tempo per una polmonite. La nona in un anno e mezzo a causa del poco sviluppo dei polmoni – dicono Devis e Ilaria Pareschi – a livello respiratorio stavolta non ce l’ha più fatta. Anche in questo momento, come abbiamo sempre fatto, ringraziamo i tanti che ci hanno e ci stanno aiutando con le raccolte fondi per permetterci di sostenere le spese dei continui viaggi a Roma perché se Edo non avesse potuto fare le cure, così come la sorella, sarebbe stato minore il tempo concesso con lui. La speranza è che la scienza vada verso una cura e la terapia genica. La speranza è che il Signore, dopo Edo non ci faccia perdere un altro figlio. Il dolore è straziante e indescrivibile. Non lo si può immaginare".

Il pensiero è per Clarissa che ora ha solo 8 anni e che dicono che la malattia stia progredendo, imprevedibile nei sintomi e quindi ancor più complicata da gestire. "Chiediamo a tutti coloro che verranno a dare l’ultimo saluto a Edo, di non portare fioro – dicono i genitori – Edo avrebbe voluto che quei soldi andassero in donazioni per la sorella". L’ultimo saluto sarà giovedì quando la piccola bara arriverà in chiesa a Poggio Renatico alle 11 e rimarrà fino alle14 per permettere a tutti di dargli un ultimo bacio e a seguire, ci saranno le esequie. "È iniziato tutto il 15 dicembre del 2013 con la tua prima crisi epilettica e poi la scoperta di quella terribile e maledetta malattia che non lascio scampo a nessuno – è il messaggio dei genitori al loro Edoardo - hai combattuto insieme a noi ma soprattutto tu più di tutti come un leone agguerrito ma il 16 dicembre hai deciso di arrenderti, probabilmente stremato da tutte queste tue battaglie. Grazie per averci fatto capire il vero senso della vita e quali sono i problemi veri da affrontare. Ora da lassù proteggi tutti noi e soprattutto tua sorella".

Laura Guerra