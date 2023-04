Edoardo Accorsi: "Iter troppo complicati Il Governo deve garantirci le risorse"

di Laura Guerra

Il Comune di Cento dal Pnrr ha visto accettati progetti di opere per quasi 20 milioni di euro, una cifra che lo stesso sindaco Edoardo Accorsi ha definito "molto importante" per un comune di una grandezza come quello centese. Tra i progetti nuove scuole, palestre, la stazione di posta, percorsi di autonomia per disabili, digitalizzazione e riqualificazione di edilizia pubblica.

Sindaco Accorsi, quali sono i principali timori di fronte a una scadenza così vicina nel tempo?

"Sono quelli espressi anche dal presidente Anci Emilia Romagna. Le criticità sono legate al personale che è sempre meno e non ci sono state messe a disposizione le risorse necessarie per attuare questa complessità del Pnrr, la complessità burocratica amministrativa e i tempi stretti. Questo è ciò che ci spaventa di più per rispettare i tempi che sono ambiziosi e che stiamo lavorando per rispettare. I fronti aperti sono la mancanza di personale e la complessità burocratica".

Quali sono comunque i progetti irrinunciabili per Cento?

"Non posiamo permetterci di fare scelte prioritarie: dobbiamo portare a termine tutti i progetti. Certo ci devono essere messe a disposizione le risorse da parte del Governo per poter rispettare i tempi. Ogni Comune dev’essere messo in grado di portare a termine le progettualità per le quali sono arrivate risorse così importanti".