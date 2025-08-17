Educare i giovani ai rischi del web. Via al progetto ’Avanti tutta’

È fondamentale educare le giovani generazioni a un uso consapevole della rete, per metterli in guardia dai pericoli in cui possono incappare. Per questa ragione, la giunta comunale ha dato parere favorevole al patrocinio del progetto “Avanti tutta”, presentato da Soprusi Stop Aps, associazione di promozione sociale impegnata nella lotta contro i soprusi e gli abusi nei confronti di persone vulnerabili, tra cui bambini, donne e anziani.

L’iniziativa si rivolge ad alunne e alunni dell’Istituto comprensivo di Copparo cui, nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, verrà distribuita gratuitamente la guida “Avanti tutta! – Come navigare nel grande mare di internet senza rimanere impigliati nella rete!”: si tratta di una pubblicazione di grande attualità e importanza sociale ed educativa, che insegna a bambini e ragazzi a utilizzare internet correttamente, per informarsi e comunicare, per studiare e per divertirsi, però con la massima attenzione.

Come riportato nella scheda di progetto, siglata dal presidente di Soprusi Stop Aps Roberto Vitali, all’interno della guida vi è un’appendice dedicata ai genitori e agli educatori, contenente "consigli per aiutare i figli a proteggersi dai possibili pericoli che si possono incontrare con un uso ingenuo e inconsapevole di internet".

Nella data della consegna del testo, che verrà concordata tra Comune e direzione didattica in accordo con l’associazione, saranno presenti in ogni classe esperti dell’associazione Soprusi Stop Aps che spiegheranno l’importanza di questa guida.