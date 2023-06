Educarsi alla fibromialgia, appello alla politica "Riconoscere lo stato di malattia invalidante, un provvedimento che tarda ad arrivare"

Consegnato. È il report sul convegno Educarsi alla fibromialgia, organizzato da Esercizio Vita che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala della Musica, la cui evoluzione è un documento ufficiale consegnato all’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti, che lo ha patrocinato e sostenuto. "Ho ritenuto il report un elemento qualificante dell’iniziativa – riconosce –. Mettere nero su bianco quanto è emerso rispetto alle ambizioni, rilevandone gli aspetti di traguardo e di istanza, consente di agire in prospettiva. Nello specifico della fibromialgia, emerge il peso che hanno le parole nella relazione

medico - paziente e nella percezione di sé di chi ne è affetto. A partire dalla definizione, patologia o sindrome?". Dalle conclusioni, come confermano Michele Felisatti e Luca Pomidori, si evidenzia come in attesa di una legge che la riconosca come malattia invalidante, le stesse associazioni di pazienti lavorino su obiettivi diversi e come la politica sembri sempre a un passo da un provvedimento definitivo che tarda nei fatti ad arrivare.