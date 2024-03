Educazione alimentare tra i banchi. Lezioni con la nutrizionista Anna Leone

Sempre l’assessore alla cultura Simonetta Graziani, ma stavolta all’Istituto Comprensivo di Codigoro, per il secondo anno, ha organizzato, in collaborazione con la nutrizionista Anna Leone, una serie di incontri di educazione alimentare, contemplati nell’ambito del progetto "Buone è anche sano". La dirigente scolastica Adriana Naldi, le docenti Anna Marchetti ed Elisa Giuliani, hanno stimolato momenti di confronto con gli alunni, allo scopo di far comprendere loro il ruolo dell’alimentazione per la salute. La conoscenza della tipologia degli alimenti e il loro valore nutrizionale hanno costituito i punti di partenza della formazione rivolta agli alunni.