Educazione alla legalità, i carabinieri in cattedra alle scuole elementari

Nella formazione scolastica dei ragazzi, sin dalla più tenera età, uno spazio di primo piano deve essere certamente occupato dall’educazione alla legalità, indispensabile alla crescita umana delle nuove generazioni.

In questo contesto e nella cornice degli incontri sulla “cultura delle legalità” – che l’Arma dei Carabinieri, da tempo, organizza nelle scuole di tutto il Paese – si inserisce anche la “lezione” che, nella mattinata di oggi, 7 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia hanno tenuto nelle classi quarta e quinta della scuola primaria “Edmondo de Amicis”, alla presenza di circa 30 ragazzi.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo, al cui contrasto è dedicata la “Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo”, che ricorre proprio il 7 febbraio, presentando il c.d. “bullizzometro”, una sorta di segnalibro, realizzato dai Carabinieri per aiutare i ragazzi a comprendere meglio il fenomeno, con una scala grafica che rappresenta le diverse sfumature del comportamento, dallo scherzo fino alle forme più gravi di prevaricazione.

Ma i Carabinieri, “saliti in cattedra” per un giorno, hanno sottolineato anche l’importanza della legalità e del senso civico a tutto tondo, a partire dal rispetto delle regole in ogni ambito, con un focus particolare per l’ambiente scolastico.

Non sono mancati gli interventi di alcuni studenti, che hanno interagito con i Carabinieri con curiosità ed attenzione, alcuni dei quali hanno voluto testimoniare la loro riconoscenza per la visita con cuori e frasi gentili.